Video Yaşam Nusaybin’de 1 lirayla yüzük yapan öğrencinin, para parmağında sıkıştı!
Nusaybin’de 1 lirayla yüzük yapan öğrencinin, para parmağında sıkıştı!

Nusaybin’de 1 lirayla yüzük yapan öğrencinin, para parmağında sıkıştı!

16.04.2024 | 23:06

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir okulda okuyan öğrenci madeni 1 lirayı yüzük haline getirip parmağına takınca parmağı şişmesi üzerine soluğu itfaiye’ de aldı. Yüzük şeklindeki madeni parayı öğrencinin parmağından itfaiye ekipleri çıkardı.

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