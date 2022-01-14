O görüntüler dehşete düşürdü! Kira artışını kabul etmeyen Suriyeli ailenin evini baltayla bastı | Video
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Sosyal medyada olay olan görüntüde 1200 TL’lik kirayı 4000 TL’ye çıkaran yaşlı adam, kira sözleşmesi olmasına rağmen miktarı kabul etmeyen Suriyeli ailenin kapısını baltayla kırdı. Akılalmaz olayda kapıyı kırdıktan sonra içeri giren yaşlı adam, evdeki her şeyi baltayla kırdı.