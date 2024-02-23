Önce otomobile sonra aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önünde bulunan otomobiline, daha sonra aydınlatma direğine çarparak takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan 34 DGG 189 plakalı otomobilin içerisinde bulunan Mustafa Kaygusuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken diğer otomobil sürücüsünün ise yaralandığı öğrenildi. Kazada yaralanan M.E.Y. tedavisi için hastaneye sevk edildi.
Kaza sesini duyup olay yerine gelen vatandaş Alihan Kantemur, "Biz kazayı görmedik sesi duyduk geldik yardım etmek için ama etrafında insanlar yardım için toplanmıştı. Yaralı içindeymiş Allah şifa versin" dedi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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