Video Yaşam Operasyonda insan ait kemik parçaları bulundu! PKK’nın bir deposu daha imha edildi | Video
Operasyonda insan ait kemik parçaları bulundu! PKK’nın bir deposu daha imha edildi | Video

Operasyonda insan ait kemik parçaları bulundu! PKK’nın bir deposu daha imha edildi | Video

06.04.2023 | 16:54

Jandarma Genel Komutanlığı’nın seçkin birliklerinin düzenlediği Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Şırnak’ın Cudi Dağı Hasena deresi kırsalında bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah deposu tespit edildi.

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