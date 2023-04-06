Operasyonda insan ait kemik parçaları bulundu! PKK’nın bir deposu daha imha edildi | Video

Jandarma Genel Komutanlığı’nın seçkin birliklerinin düzenlediği Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Şırnak’ın Cudi Dağı Hasena deresi kırsalında bir insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve PKK/KCK terör örgütüne ait silah deposu tespit edildi.