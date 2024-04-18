Video Yaşam Ordu'da çimento yüklü gemi alevler içinde kaldı | Video
Ordu'da çimento yüklü gemi alevler içinde kaldı | Video

Ordu'da çimento yüklü gemi alevler içinde kaldı | Video

18.04.2024 | 15:50

Ordu’nun Ünye Ünye Limanı’nda demirleyen çimento yüklü kuru yük gemisinin kaptan köşkünde çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, çıkan dumanlardan ise 1 vatandaş etkilendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi'nde Ünye Limanı'na demirleyen özel bir firmaya ait çimento yüklü kuru yük gemisinin kaptan köşkünden henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden gemi mürettebatının haber vermesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında geminin büyük bir bölümünde maddi zarar meydana geldi.

Yangında dumandan etkilenen Eray Patar isimli gemi personeli itfaiye ekipleri tarafından gemiden indirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Patar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patar'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ordu’da çimento yüklü gemi alevler içinde kaldı | Video 02:30
Ordu'da çimento yüklü gemi alevler içinde kaldı | Video 18.04.2024 | 15:50
Giresun’daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında | Video 02:24
Giresun’daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında | Video 18.04.2024 | 15:51
Akrep yedikten sonra hayatını kaybeden adam toprağa verildi | Video 01:58
Akrep yedikten sonra hayatını kaybeden adam toprağa verildi | Video 18.04.2024 | 15:50
2 gencin ölümüne neden olan korkunç kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 01:24
2 gencin ölümüne neden olan korkunç kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı | Video 18.04.2024 | 14:47
Sarıyer’de taksiciyi öldüren zanlı böyle yakalandı | Video 03:16
Sarıyer'de taksiciyi öldüren zanlı böyle yakalandı | Video 18.04.2024 | 14:47
Tır şoförünün 100 bin TL’sini teslim eden halk otobüsü şoförü: “Helal paraymış” | Video 02:26
Tır şoförünün 100 bin TL’sini teslim eden halk otobüsü şoförü: “Helal paraymış” | Video 18.04.2024 | 14:47
3 defineciye mezar olan mağara ve tüneller ilk kez böyle görüntülendi | Video 01:04
3 defineciye mezar olan mağara ve tüneller ilk kez böyle görüntülendi | Video 18.04.2024 | 14:47
Fethiye’de oteller bölgesinde yangın | Video 00:13
Fethiye’de oteller bölgesinde yangın | Video 18.04.2024 | 14:00
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık: Başkasının otomobilini satmaya çalıştı | Video 02:12
"Sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık: Başkasının otomobilini satmaya çalıştı | Video 18.04.2024 | 12:54
Arkadaşının öldüğü feci kazada kopan ayağı zorlu operasyonla dikildi: “Ayaklarımın koptuğunu gördüm, umudum yoktu” | Video 09:50
Arkadaşının öldüğü feci kazada kopan ayağı zorlu operasyonla dikildi: “Ayaklarımın koptuğunu gördüm, umudum yoktu” | Video 18.04.2024 | 12:55
Tokat’ta 4,7’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:04
Tokat'ta 4,7'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.04.2024 | 12:55
Anı olarak kalsın diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı | Video 01:15
"Anı olarak kalsın" diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı | Video 18.04.2024 | 12:55
Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’yı Müge Anlı buldu | Video 38:35
Metin Akpınar ile aşk yaşamıştı! Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı Müge Anlı buldu | Video 18.04.2024 | 12:53
14 ilde FETÖ operasyonu! 60 şüpheliye Kıskaç | Video 01:36
14 ilde FETÖ operasyonu! 60 şüpheliye "Kıskaç" | Video 18.04.2024 | 10:43
Bursa’da mağarada define faciası! 3 kişi hayatını kaybetti | Video 01:10
Bursa’da mağarada define faciası! 3 kişi hayatını kaybetti | Video 18.04.2024 | 10:25
INTERPOL tarafından aranan Rus dolandırıcı İzmir’de yakalandı | Video 00:39
INTERPOL tarafından aranan Rus dolandırıcı İzmir'de yakalandı | Video 18.04.2024 | 09:34
Birlikte büyüyen koyun ile köpeğin oyunları izleyenleri gülümsetti | Video 02:45
Birlikte büyüyen koyun ile köpeğin oyunları izleyenleri gülümsetti | Video 18.04.2024 | 09:34
Yedek parça için kaçak getirilen 10 milyon liralık lüks araçlar ele geçirildi | Video 00:33
Yedek parça için kaçak getirilen 10 milyon liralık lüks araçlar ele geçirildi | Video 18.04.2024 | 09:34
İzmir’de iki ayrı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 00:53
İzmir’de iki ayrı fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 18.04.2024 | 08:47
Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulmayı başaran adam, o anları unutamıyor | Video 06:07
Rönesans Rezidans’tan sağ kurtulmayı başaran adam, o anları unutamıyor | Video 18.04.2024 | 08:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA