Ordu’da köpek sesinden korkan 2 çocuğa otomobil böyle çaptı | Video 24.06.2023 | 09:11 Ordu’nun Altınordu ilçesinde köpek havlamasından korktuğu için yola fırlayan 2 çocuğa otomobil çarptı. Çocuklar hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bahçelievler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürüyen Emir O. (11) ile Eren O. (10) bir binanın bahçesinde havlayan köpek sesiyle telaşlanıp yola atladı. Bu esnada köpekten kaçmak isteyen 2 çocuğa, F.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların köpekten kaçtığı ve otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.