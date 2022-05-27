Ordu'da koyun sürüsünün klarnetli yayla yolculuğu | Video

Ordu'da havaların ısınması ile birlikte yaylalara göç etmeye başlayan çobanlar yola koyuldu. Çobanlık yapan Cafer Başköy, küçükbaş sürüsünü akrabasının çaldığı klarnet eşliğinde yaylaya götürdü. Sürünün klarnetli yayla yolcuğu görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonu da açıldı. Ordu'da sahilden sürüleri ile yola çıkan çoban ve besiciler, 4-5 gün süren zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaştı. Altınordu ilçesinde çobanlık yapan Cafer Başköy de akrabası Çağatay Başköy ve küçükbaş sürüsü ile yaylaya göç için sabah erken saatte yola koyuldu. Çağatay Başköy'ün çaldığı klarnet eşliğinde sürü, Çambaşı Yaylası'na çıkarıldı. Çağatay Başköy'ün klarnetle "Hekimoğlu" türküsünü sürüye dinlettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntü, paylaşıldığı sosyal medyada, ilgi çekip, beğeni topladı.

"FARKLILIK İÇİN KLARNET ÇALDIRDIM"

Farklılık olması için koyunlarına klarnet çaldırdığını belirten Cafer Başköy, "Yolda bir farklılık olması için akrabam olan Çağatay Başköy'den klarnet çalmasını istedim. Yolda yürüdüğümüz sırada o da klarnet çaldı. Kimisi der ki; koyuna kaval daha çok yakışır. Karadenizimizin doğası çok güzel olduğu için klarnet de yakıştı. Yayla yolcuğu da bir başka oldu. Yolculuğumuz bu şekilde renkli geçti" dedi.