Ormanda kayboldu, 6 saat sonra jandarma buldu | VİDEOHABER 19.04.2024 | 22:44 Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan bir kişi jandarma tarafından bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde ikamet eden 1 şahıs dün akşam saat 21.00 sıralarında Kozlu Örencik köyü mevkiinde ormanlık alanda kayboldu. Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kayıp şahsın bulunmasına yönelik yapılan aramalar neticesinde kayıp şahıs bugün 02.00 sıralarında kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 uzaklıkta ormanlık alan içerisinde sağ ve sağlıklı olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

Zonguldak Valiliği açıklamasında, "Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, arama-kurtarma operasyonunda emek veren jandarma personelimizi tebrik ediyoruz" denildi.

Öte yandan, kaybolan şahıs kendisini bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.