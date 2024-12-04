Video Yaşam Osmaniye’de El Kaide terör örgütüne yönelik operasyon: 1 tutuklama | Video
Osmaniye’de El Kaide terör örgütüne yönelik operasyon: 1 tutuklama | Video

Osmaniye’de El Kaide terör örgütüne yönelik operasyon: 1 tutuklama | Video

04.12.2024 | 15:50

Osmaniye’de terör örgütü El Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonunda yabancı uyruklu E.S. tutuklandı.

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, yabancı uyruklu E.S.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüpheli, il merkezinde kaldığı adrese 2 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. tutuklandı.

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