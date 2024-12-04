Osmaniye’de El Kaide terör örgütüne yönelik operasyon: 1 tutuklama | Video
Osmaniye’de terör örgütü El Kaide’ye yönelik düzenlenen operasyonunda yabancı uyruklu E.S. tutuklandı.
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