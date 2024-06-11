Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video 11.06.2024 | 10:28 Osmaniye’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 30 şüpheliden 11'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 17 bin uyuşturucu hap, 11 bin 450 gram skunk, 407,86 gram eroin, 109,78 gram bonzai, 42 sentetik ve ecza, 8,9 gram metamfetamin, 3,13 gram fubinica, saksılara ekili 2 Hint keneviri, hassas terazi, 5 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 64 bin 855 TL para, bin ABD Doları ve 20 euro ele geçirdi.Gözaltına alına 30 şüpheliden Ali Can D., Mehmet A.E., Aykut B., Hasan K., Mehmet Ali K.,Yahya İ., Muhsin Y., Ramazan P., Metin U., Yahya G. ve Mehmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.