Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video
Osmaniye’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 30 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Gözaltına alına 30 şüpheliden Ali Can D., Mehmet A.E., Aykut B., Hasan K., Mehmet Ali K.,Yahya İ., Muhsin Y., Ramazan P., Metin U., Yahya G. ve Mehmet Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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