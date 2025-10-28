Otel faciasında oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden acılı aile konuştu | Video 28.10.2025 | 11:04 Bolu’da Grand Kartal Otel yangınında oğlu, kızı ve iki torununu kaybeden acılı dede ve babaanne, 32 sanığın olası kast suçundan yargılanmalarını istedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3'üncü celsenin ikinci günü başladı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davaya, 20'si tutuklu 32 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Yangın faciasında oğlu Mert Doğan (41), gelini Duygu Doğan (40) ile torunları Doğa (9) ve Mavi Doğan'ı (7) kaybeden acılı aile Uğur Can Doğan ve Ersin Doğan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"32 SANIĞIN OLASI KASTLA YARGILANMASINI VE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Mert Doğan'ın babası, Duygu Doğan'ın kayınpederi ve Doğa ile Mavi Doğan'ın dedesi olan Uğur Can Doğan, 32 sanığında olası kast suçundan yargılanmasını istediklerini belirterek, "Bugün duruşmamızın ikinci günü. Dün son derece verimli bir duruşma oldu. Daha önce de belirttiğim gibi reisimiz, mahkemenin reisi ve ekip, heyet son derece başarılıydı. Dün bizlerin, yani müştekilerin, savcılıkla ilgili daha doğrusu savcılık iddianamesinden sonra hazırlanan mütalaayla ilgili görüşlerimizi sunduk. Aşağı yukarı birkaç müşteki kaldı, onlar da bugün sabah görüşlerini sunacaklar. Daha sonra da sanıkların mütalaayla ilgili görüşlerini, daha doğrusu ifadelerini alacak Sayın Başkan. Bugün biterse bugün tamamlanacak, yani karar çıkacak. Öncelikle her zaman söylediğimiz şey şu: Biz intikam değil, adalet istiyoruz. Bir defa bizi en önemli şekilde, yüreğimize su serpecek olan karar, daha önce olası kast ile iddianamesi hazırlanan otelin yönetim kurulu başkan vekili ve diğer iki üyesinin 'olası kasttan 'bilinçli taksire çevrilmesiydi. Biz bunun, hepimiz ısrarla, yine aynı şekilde olası kastla yargılanıp karara varılmasını istedik. Bugün bir defa onu merakla bekliyoruz. İkincisi de özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkililerinin de, biliyorsunuz, soruşturma izni çıktı ve onların da yargılanması kararı çıktı. Ama biz, o yetkililerin de bu davanın içerisinde değerlendirilip tek bir dava şeklinde sürecin tamamlanmasını beklerdik. Fakat bu durumda bu olmayacak, çünkü bugün büyük bir olasılıkla, ya da en kötü ihtimalle perşembe günü karar çıkacak. Ancak diğer bakanlık yetkililerinin yargılanması ayrı bir dava şeklinde yürüyecek. Dolayısıyla burada pek yapacak bir şeyimiz yok. Ama dediğim gibi, tekrar altını çiziyorum: Bize göre sadece mevcut 18 kişinin olası kastla değil, tüm 32 sanığın olası kastla yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bu, bizim yüreğimize su serpecektir. En önemlisi, emsal karar olarak Türkiye'de sadece otelcilikte değil, tüm sektörlerde bu tür sorumsuzluklara karşı büyük bir engel olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"HAKKANİYETLİ BİR SONUÇ ÇIKACAK, SORUMLULAR OLASI KASTTAN YARGILANACAK"

Mert Doğan'ın annesi, Duygu Doğan'ın kayınvalidesi, Doğa ve Mavi Doğan'ın babaanneleri Ersin Doğan, bütün sorumluların olası kasttan ceza almalarını söyledi. Doğan, bakanlık yetkililerin de burada yargılanmaları gerektiğini kaydederek, "Çocuklarımızı ve torunlarımızı kaybettik Grand Kartal katliamında. Eşimin de söylediği gibi yönetim kurulu üyelerinin, otel müdürünün, sıralı müdürlerin ve bu yola taş koyan, bu yolu döşeyen herkesin olası kastla yargılanmalarını bekliyoruz. Umut ediyoruz, buna inanıyoruz. Biz zaten çok acılı insanlarız. Bu acımız bitmeyecek. Biz her şeyimizi kaybettik, en büyük değerlerimizi kaybettik. Bunun ötesinde bir acı yok. Ama haksızlık ve adaletsizlik duygusunu bize Türk adaleti yansıtmayacak, biz buna inanıyoruz. Biz Türk adaletine başımızı yasladık, Türk adaletine güveniyoruz. Biz haksızlık ve adaletsizlik yaşatılmayacağını biliyoruz. Teşekkür ederim, sesimiz olduğunuz için. Görüşme salonunda zaman zaman duruyoruz; çok zor şeyler yaşıyoruz. Haklılıklarına inanmadığımız insanların kendilerini savunmaları, suçsuz olduklarını iddia etmeleri tabii ki bizi çok yaralıyor. Çünkü ortada apaçık gerçekler var; hepimiz seyrettik. Çocuğunun paltosunu ilikleyerek çıkan bir anne, orada en azından 'yangın var' diye bağırabilir, en azından o koridordaki insanların uyanmasına sebep olabilir. Bu kadar basit, insani bir refleksi bir insan gösteremiyorsa bu elbette insanı çok yoruyor. Çok sert bir şey bu yani. Bu tür şeyler bizleri yaralıyor ama yine dediğim gibi, biz adaletli ve hakkaniyetli bir yargılama bekliyoruz. Bakın, temmuz ayından beri buralardayız ve inanıyoruz ki hakkaniyetli bir sonuç çıkacak, sorumlular olası kasttan yargılanacak. Ayrıca, eşimin dediği gibi, keşke bakanlık sorgulamaları da bununla birlikte olsa. Çünkü kurumsal düzeyde de bu yola taş döşeyen pek çok insan var. Onların da yargılanmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.