Otomobildeki sır ölümden 'yasak ilişki' çıktı: Oğul ve dayı tutuklandı | Video

23.10.2025 | 10:31

Adana'da otomobilde ölü bulunan adamın, yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Dayısı ile birlikte tutuklanan genç, "Ne işin var evimizde dedim. Çık git dememen rağmen çıkmadı. Kavga sırasında zorla çıkarttım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 54 yaşındaki İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ünalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izlerine rastladı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, dedektifler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip Ünalan'ın ölümünden kısa süre önce N.C. (45) isimli kadının evinden çıktığını tespit etti. Cinayet ekipleri, Ünalan ile N.C.'nin yasak ilişki yaşadığını ortaya çıkardı. Ünalan'ın, ölümünden dakikalar önce N.C.'nin oğlu Onur C. (27) tarafından evde annesiyle birlikte yakalandığı çıkan kavgada tarafların birbirini darp ettiği öğrenildi. Ünalan, olayın ardından evden ayrıldı ancak kısa süre sonra aracında yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili şüpheli olarak anne N.C., oğlu Onur C., ve dayı G.C. (47)gözaltına alındı.
Emniyet götürülen Onur C.'nin, "Ne işin var evimizde dedim. Evden çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga ettik, zorla evden çıkardım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur C. ve dayı G.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
