Otomobildeki sır ölümden 'yasak ilişki' çıktı: Oğul ve dayı tutuklandı | Video
23.10.2025 | 10:31
Adana'da otomobilde ölü bulunan adamın, yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Dayısı ile birlikte tutuklanan genç, "Ne işin var evimizde dedim. Çık git dememen rağmen çıkmadı. Kavga sırasında zorla çıkarttım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi.
Emniyet götürülen Onur C.'nin, "Ne işin var evimizde dedim. Evden çık git dememe rağmen çıkmadı. Kavga ettik, zorla evden çıkardım. Öldürme kastım yoktu" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur C. ve dayı G.C. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anne N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
