Otomobilin çarptığı elektrikli motosiklettekiler böyle savruldu | Video
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kavşakta ışık ihlali yapan otomobil ve elektrikli motosiklet çapıştı. İki kişinin yaralandığı kaza, kırmızı ışıkta beklemekte olan diğer bir aracın kamerasına yansıdı.
ÇARPMA ANI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan soruşturmanın devam ettiği kazanın yaşandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın iç kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların ışıklar beklediği esnada otomobilin hızla yola devam ederek, gene ışık ihlali yaptığı öne sürülen elektrikli motosiklete süratle çarptığı anlar yer aldı. Araçta bulunan 2 kişinin hasar gören elektrikli motosikletten yola savrulduğu anları kayıt altına alan araç, daha sonra yoluna devam etti.
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