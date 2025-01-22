Video Yaşam Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video
Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video

Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video

22.01.2025 | 10:19

Mersin'de 20 bin TL değerindeki elektrikli bisiklet, otomobille getirilen bir şüpheli tarafından çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz günlerde Erdemli İlçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi Uygur Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobille gelen şüpheliler siteye girerek Ö.Ö.'ye ait 20 bin TL değerindeki elektrikli bisikleti çaldı. Hırsızlığı fark eden Ö.Ö., durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, otomobille gelen 3 kişinin siteye girmesi, birinin binaya yönelmesi, diğerinin elektrikli bisikleti çalması, üçüncü şahsın da çevreyi kontrol ederek hareket etmesi yer aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Araçla gelip iş yerine kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video 00:20
Araçla gelip iş yerine kurşun yağdıran saldırgan yakalandı | Video 22.01.2025 | 11:30
Maltepe’de depo yangını: Alevler tüm binayı sardı | Video 02:36
Maltepe'de depo yangını: Alevler tüm binayı sardı | Video 22.01.2025 | 10:43
Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video 01:41
Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video 22.01.2025 | 10:19
76 can gitti! Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video 02:51
76 can gitti! Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında kimler hayatını kaybetti? | Video 22.01.2025 | 09:39
Ekmek vermek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 02:29
Ekmek vermek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada | Video 22.01.2025 | 09:28
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu! Olay yerinden kaçtı: O anlar kamerada | Video 01:36
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında silahla vurdu! Olay yerinden kaçtı: O anlar kamerada | Video 22.01.2025 | 08:50
Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi | Video 01:18
Milli yas ilan edilmesiyle İstanbul'da bayraklar yarıya indirildi | Video 22.01.2025 | 08:50
Çanakkale Boğazı’nda sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat seferleri durduruldu | Video 01:42
Çanakkale Boğazı'nda sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat seferleri durduruldu | Video 22.01.2025 | 08:50
Bolu Kartalkaya’da oteldeki yangının ilk anları yaşanan panik kamerada: Böyle yardım istediler! | Video 00:12
Bolu Kartalkaya'da oteldeki yangının ilk anları yaşanan panik kamerada: Böyle yardım istediler! | Video 21.01.2025 | 16:03
Bolu’daki yangında 2 yakınını kaybeden vatandaş: Çok üzgünüz | Video 01:27
Bolu'daki yangında 2 yakınını kaybeden vatandaş: "Çok üzgünüz" | Video 21.01.2025 | 14:56
Yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı | Video 01:19
Yaban keçilerinin asma köprü üzerindeki sevimli halleri kameraya yansıdı | Video 21.01.2025 | 14:16
Fatih’te iş yerine silahlı saldırı kamerada: Şüpheliler kısa sürede yakalandı | Video 01:01
Fatih’te iş yerine silahlı saldırı kamerada: Şüpheliler kısa sürede yakalandı | Video 21.01.2025 | 13:26
Özel Harekat polisi tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu | Video 00:41
Özel Harekat polisi tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu | Video 21.01.2025 | 13:26
Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu duygulandırdı... | Video 03:30
Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur sorusu duygulandırdı... | Video 21.01.2025 | 11:57
Sivas Yıldız Dağı’ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video 01:36
Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama! Yaralılar var... | Video 21.01.2025 | 11:55
Bolu’daki otel yangını faciasının tanıkları o anları A Haber’e anlattı: İnsanlar panik atak geçirip camdan atladı | Video 05:00
Bolu'daki otel yangını faciasının tanıkları o anları A Haber'e anlattı: "İnsanlar panik atak geçirip camdan atladı" | Video 21.01.2025 | 11:44
Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video 04:00
Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video 21.01.2025 | 10:52
Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılıkla mücadelede 400 pinter ve 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi | Video 03:44
Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadelede 400 pinter ve 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi | Video 21.01.2025 | 10:52
Düzce’de yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü | Video 01:10
Düzce'de yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü | Video 21.01.2025 | 10:32
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 01:47
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 21.01.2025 | 09:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA