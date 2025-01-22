Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video
Mersin'de 20 bin TL değerindeki elektrikli bisiklet, otomobille getirilen bir şüpheli tarafından çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobille gelen 3 kişinin siteye girmesi, birinin binaya yönelmesi, diğerinin elektrikli bisikleti çalması, üçüncü şahsın da çevreyi kontrol ederek hareket etmesi yer aldı.
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