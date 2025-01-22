Otomobille gelip elektrikli bisiklet çaldılar: O anlar kamerada | Video 22.01.2025 | 10:19 Mersin'de 20 bin TL değerindeki elektrikli bisiklet, otomobille getirilen bir şüpheli tarafından çalındı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz günlerde Erdemli İlçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesi Uygur Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobille gelen şüpheliler siteye girerek Ö.Ö.'ye ait 20 bin TL değerindeki elektrikli bisikleti çaldı. Hırsızlığı fark eden Ö.Ö., durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Görüntülerde, otomobille gelen 3 kişinin siteye girmesi, birinin binaya yönelmesi, diğerinin elektrikli bisikleti çalması, üçüncü şahsın da çevreyi kontrol ederek hareket etmesi yer aldı.