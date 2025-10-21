Otoyolda feci kaza: Genç tır şoförü, lastik değiştirirken başka tırın altında kaldı | Video 21.10.2025 | 09:23 Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde emniyet şeridinde durarak patlayan tırın lastiğini değiştirmek isteyen 22 yaşındaki sürücü, başka bir tırın çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi geçişi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan Berat Akbaş (22) kontrolündeki 78 BA 680 plakalı tırın lastiği patladı. Emniyet şeridinde lastik değiştiren sürücüye, aynı yönden gelen F.Ö. (48) kontrolündeki 34 CRN 482 plakalı tır çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Berat Akbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Akbaş'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.