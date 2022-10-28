Video Yaşam Para vermediği için annesini dövüp rehin aldı, dayısı tarafından vuruldu | Video
Para vermediği için annesini dövüp rehin aldı, dayısı tarafından vuruldu | Video

Para vermediği için annesini dövüp rehin aldı, dayısı tarafından vuruldu | Video

28.10.2022 | 10:33

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Adana’da para vermediği için annesini dövüp rehin aldığı öne sürülen şahıs, dayısı tarafından tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralarken, zanlı tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, 26 Ekim Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Onurcan Y. (23), annesi Esin D. (43)'den para istedi. Onurcan, parayı alamayınca annesini döverek bıçakla rehin aldı. Esin D., telefonla kardeşi A.G (36)'yı arayarak, "Onurcan beni dövdü, kurtarın" beni deyip ağlamaya başladı. Bunun üzerine kardeşi A.G. ablasının evine gitti. Onurcan, elinde bıçakla koşunca, dayı A.G. belinden tabancayı çıkartarak ateş etti. A.G olay yerinden kaçarken, göğsünden vurulan Onurcan kanlar içerisinde yere yığıldı.
Vatandaşlar silah sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Onurcan'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Onurcan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler olayı gerçekleştiren A.G'yi bir ara sokakta yakaladı. Gözaltına alınan A.G. emniyette verdiği ifadede," Ablama sürekli işkence yapıyordu. Telefonla aradığımda ağlıyordu. Dayanamayıp eve gittim. İçeri girdiğimde Onurcan bıçakla üzerime koştu. Bende ateş ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G tutuklandı.

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