Para vermediği için annesini dövüp rehin aldı, dayısı tarafından vuruldu | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
01:00
02:33
03:40
Sosyal medyadan tanıştığı kız için metruk binaya gitti, gasp edildi | Video 28.10.2022 | 10:03
02:36
Küçükçekmece'de İETT otobüsü yoldan çıktı | Video 28.10.2022 | 09:38
00:11
Tek teker giden motosiklet trafikte böyle tehlike saçtı | Video 28.10.2022 | 10:02
03:21
02:52
Komşu iki kardeşin evleri yangında kül oldu | Video 28.10.2022 | 09:16
03:51
Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı | Video 28.10.2022 | 09:06
02:51
Ataşehir’deki cinayetin sır perdesi aralandı | Video 28.10.2022 | 09:06
00:26
Van’da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama | Video 28.10.2022 | 09:06
01:39
00:53
00:51
Meksika Körfezi'nde helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı | Video 28.10.2022 | 00:23
03:50
01:38
8 aylık bebeğiyle birlikte şarampole yuvarlanan otomobilde can verdi | Video 27.10.2022 | 16:39
01:44
04:59
Hastane önünde güvenlik görevlisine silah çekti! O anlar kamerada | Video 27.10.2022 | 16:18
00:25
00:56
Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı | Video 27.10.2022 | 15:08
Adana’da para vermediği için annesini dövüp rehin aldığı öne sürülen şahıs, dayısı tarafından tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralarken, zanlı tutuklandı.
Vatandaşlar silah sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Onurcan'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Onurcan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler olayı gerçekleştiren A.G'yi bir ara sokakta yakaladı. Gözaltına alınan A.G. emniyette verdiği ifadede," Ablama sürekli işkence yapıyordu. Telefonla aradığımda ağlıyordu. Dayanamayıp eve gittim. İçeri girdiğimde Onurcan bıçakla üzerime koştu. Bende ateş ettim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G tutuklandı.