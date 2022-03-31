Park etti, anahtarı üzerinde unuttu! İki dakika sonra çalındı | Video

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sahibinin park ettiği ve kontak anahtarını üzerinde unuttuğu motosikleti çalan hırsızı yakaladı.

İstanbul'da A.A. adlı bir kişi; Şişli İlçesi'ne bağlı olan 19 Mayıs Caddesi üzerinde park ettiği motosikletinin kontak anahtarını üzerinde unuttu. Bir kişi motosikleti çaldı ve kaçtı. Mağdur A.A. şikayetçi oldu ve inceleme başlatıldı.

İki dakikada çalınan motosikletin yeri, üzerindeki takip sisteminden tespit edildi. Polisler seyir halindeki motosikleti bulunca hırsız kaçmaya çalıştı fakat kovalamaca sonucunda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen 19 yaşındaki M.G. yasal işlemlerinin ardından "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.