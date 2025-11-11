Pastanede dehşet anları kamerada: Elinde bıçakla müşterilere saldırdı | Video
11.11.2025 | 16:19
İzmir’in Karabağlar ilçesinde alkollü şekilde bir pastaneye girdiği iddia edilen şahıs, elindeki bıçakla müşterilere korku dolu anlar yaşattı. Çevresindekileri tehdit eden şahıstan kaçmaya çalışan vatandaşlar, sandalyelerle kendilerini savundu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaşanan arbedenin ardından saldırgan, bir süre sonra pastaneden uzaklaştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde saldırganın elinde bıçakla içeri girmesi, müşterilerin kaçışması ve sandalyelerle kendilerini savunmaya çalışmaları yer aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
