Pendik Marina'da denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video
22.11.2025 | 15:34
Pendik Marina'da 3 kişinin bulunduğu teknede halat kopması sonucu kaza yaşandı. Teknenin aniden durmasıyla dengesini kaybederek denize düşen ve pervaneye takılarak ağır yaralanan M.T. (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tekne kaptanı A.A.K. (41) ise tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
03:09
00:28
01:02
Arnavutköy'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı | Video 22.11.2025 | 14:44
00:36
00:12
İzmir'de 23 yılla aranan uyuşturucu taciri yakalandı | Video 22.11.2025 | 14:29
01:10
Akhisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 22.11.2025 | 12:29
01:16
Gemlik'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti | Video 22.11.2025 | 09:45
01:50
Bursa’da geniş çaplı asayiş uygulaması: 10 aranan şahıs yakalandı | Video 22.11.2025 | 09:42
02:40
Kırıkkale'de polis ve jandarmadan "Huzur-71" uygulaması | Video 22.11.2025 | 08:51
02:21
01:00
04:39
00:22
17:57
02:17
00:33
01:24
04:05
İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı | Video 21.11.2025 | 11:36
01:15
Adana'da otomobilin tıra arkadan feci kaza kamerada | Video 21.11.2025 | 10:36