Video Yaşam Pendik Marina'da denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video
Pendik Marina'da denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video

Pendik Marina'da denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video

22.11.2025 | 15:34

Pendik Marina'da 3 kişinin bulunduğu teknede halat kopması sonucu kaza yaşandı. Teknenin aniden durmasıyla dengesini kaybederek denize düşen ve pervaneye takılarak ağır yaralanan M.T. (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tekne kaptanı A.A.K. (41) ise tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 16 Kasım günü Pendik Marina'da meydana geldi. İddiaya göre, M.T. ve beraberindeki iki arkadaşı tekneyle denize açılmak istedi. Bu esnada tekneyi iskeleye bağlayan halat henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı koptu. Hareket halindeki teknenin aniden durmasıyla birlikte M.T., bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Düştüğü noktada motorun pervanesine takılan M.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan tekne kaptanı A.A.K. (41), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik Marina’da denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video 00:57
Pendik Marina'da denize düşüp pervaneye takılan adam hayatını kaybetti: O anlar kamerada | Video 22.11.2025 | 15:34
Esenyurt’ta bir güzellik merkezinde skandal olay! Genç kadının gözüne yapıştırıcı kaçtı: Kör olabilirdim! | Video 03:09
Esenyurt'ta bir güzellik merkezinde skandal olay! Genç kadının gözüne yapıştırıcı kaçtı: "Kör olabilirdim!" | Video 22.11.2025 | 15:10
Bahçelievler’de kapkaç anı kamerada: Çanta ve telefon çalan şüpheli yakalandı | Video 00:28
Bahçelievler’de kapkaç anı kamerada: Çanta ve telefon çalan şüpheli yakalandı | Video 22.11.2025 | 15:08
Arnavutköy’de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı | Video 01:02
Arnavutköy'de iki kamyon kafa kafaya çarpıştı | Video 22.11.2025 | 14:44
Gaziantep’te kumar operasyonlarında 352 milyon TL suç geliri para ele geçirildi | Video 00:36
Gaziantep'te kumar operasyonlarında 352 milyon TL suç geliri para ele geçirildi | Video 22.11.2025 | 14:29
İzmir’de 23 yılla aranan uyuşturucu taciri yakalandı | Video 00:12
İzmir'de 23 yılla aranan uyuşturucu taciri yakalandı | Video 22.11.2025 | 14:29
Akhisar’da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 01:10
Akhisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video 22.11.2025 | 12:29
Gemlik’de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01:16
Gemlik'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti | Video 22.11.2025 | 09:45
Bursa’da geniş çaplı asayiş uygulaması: 10 aranan şahıs yakalandı | Video 01:50
Bursa’da geniş çaplı asayiş uygulaması: 10 aranan şahıs yakalandı | Video 22.11.2025 | 09:42
Kırıkkale’de polis ve jandarmadan Huzur-71 uygulaması | Video 02:40
Kırıkkale'de polis ve jandarmadan "Huzur-71" uygulaması | Video 22.11.2025 | 08:51
Kaldırımda durup tartıştığı kişiye ateş açtı! 5 mermi isabet eden adam hayatını kaybetti | Video 02:21
Kaldırımda durup tartıştığı kişiye ateş açtı! 5 mermi isabet eden adam hayatını kaybetti | Video 22.11.2025 | 08:51
Osmaniye’de konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı | Video 01:00
Osmaniye'de konteynırla duvar arasında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı | Video 21.11.2025 | 15:51
Otomobiline binerken silahlı saldırıda ölmüştü; görüntüler ortaya çıktı | Video 04:39
Otomobiline binerken silahlı saldırıda ölmüştü; görüntüler ortaya çıktı | Video 21.11.2025 | 15:23
Polisten kaçan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs yakaladı | Video 00:22
Polisten kaçan kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan şahıs yakaladı | Video 21.11.2025 | 14:57
Erzurum’da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video 17:57
Erzurum'da kaybolan 70 yaşındaki çoban sağ bulundu! Bitkin düşen yaşlı adamı Mehmetçik sırtında böyle taşıdı | Video 21.11.2025 | 14:01
Bursa’da korkunç olay: Hava almak için dışarı çıkan eczacı kadının üzerine atladı, kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! | Video 02:17
Bursa'da korkunç olay: Hava almak için dışarı çıkan eczacı kadının üzerine atladı, kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! | Video 21.11.2025 | 13:37
Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 00:33
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 21.11.2025 | 12:16
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede | Video 01:24
Mersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 40 şüpheli adliyede | Video 21.11.2025 | 12:16
İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı | Video 04:05
İstanbul’da son bir ayda sokak çetelerine operasyon: 145 gözaltı | Video 21.11.2025 | 11:36
Adana’da otomobilin tıra arkadan feci kaza kamerada | Video 01:15
Adana'da otomobilin tıra arkadan feci kaza kamerada | Video 21.11.2025 | 10:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY