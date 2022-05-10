Video Yaşam Pendik'te emniyet şeridindeki kamyonete çarpan motosikletli öldü | Video
Pendik'te emniyet şeridindeki kamyonete çarpan motosikletli öldü | Video

Pendik'te emniyet şeridindeki kamyonete çarpan motosikletli öldü | Video

10.05.2022 | 13:07

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Pendik, TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy mevki, Ankara istikametinde meydana geldi. Uğur Karakoç, kamyonetini arıza nedeniyle emniyet şeridine çekti. Aynı istikamete giden Mehmet Gülmez (22) yönetimindeki motosiklet, emniyet şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti. Gülmez'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyonet şoförü Uğur Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. TEM Otoyolu Ankara istikametine uzun araç kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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