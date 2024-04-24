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Video Yaşam Pendik’te halk otobüsü şoförü ile motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video
Pendik’te halk otobüsü şoförü ile motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video

Pendik’te halk otobüsü şoförü ile motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video

24.04.2024 | 12:38

Pendik’te halk otobüsü şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Kavga anı başka bir araç sürücüsünün kamerasına yansırken, otobüs şoförüne saldırmaya çalışan motosikletliye 20 bin 106 TL idari para cezası kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Pendik Doğu Mahallesi Aydınlıyolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan halk otobüsü şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsünün otobüs şoförüne saldırmaya çalışması üzerine otobüste bulunan yolcular kavgaya müdahale etti, motosiklet sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. O anlar başka bir araç şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevliler, trafiğin olağan akışına aykırı olarak hareket ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen K.D. isimli motosiklet sürücüsünü yakaladı. K.D. isimli şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "Geçici iptal ehliyet ile araç kullanmak", "Aracı amaç dışı kullanmak", "Kask takmamak" maddelerinden olmak üzere toplamda 20 bin 106 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca K.D. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" maddesinden adli işlem başlatıldı.

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