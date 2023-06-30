Pendik'te kafeye silahlı saldırı kamerada | Video
PENDİK'te iddiaya göre, kız kardeşiyle görüşmesini istemediği kişinin ağabeyine ait olan kafeye yakınlarıyla giden şüpheli taş ve sopalarla saldırdıktan sonra silahla ateş açtı. Saldırıda kafe işletmecisi ağır yaralanırken, saldırı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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