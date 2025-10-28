Video Yaşam Pendik’te özel halk otobüsünde bastonlu kavga kamerada | Video
28.10.2025 | 10:33

Pendik'te seyir halinde bulunan bir özel halk otobüsünde iki yolcu arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla Tepeören-Kartal arasında sefer yapan 133AK numaralı özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yolcu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada kavganın taraflarından biri olan yaşlı yolcu, elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı. İddiaya göre yaşlı yolcu, kavga esnasında karşısındaki kişiye kafa da attı. Kavga nedeniyle burnuna darbe alan vatandaş yaralanırken, bu sırada otobüste büyük panik yaşandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
