Pendik'te zehir tacirine baskın: 71 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.11.2025 | 11:48 Pendik'te bir uyuşturucu satıcısına ait ev ve araca düzenlenen operasyonda E.Ö. isimli şüpheli gözaltına alınırken, 71 kilo 400 gram 'skunk' maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik ilçesinde narkotik madde ticareti suçu ile ilgili operasyon gerçekleştirildi. İlçedeki bir ikamete ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda E.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan ev ve araçtaki aramalarda ise 71 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettiği öğrenildi.