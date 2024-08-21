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Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı | Video

Perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı | Video

21.08.2024 | 09:34

Her yıl Ağustos ayında Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının bıraktığı partiküllerin dünya atmosferine girmesiyle oluşan perseid meteor yağmuru, bu yıl da geceyi aydınlattı. Erzincan’da perseid meteor yağmuru eşsiz görüntüleri ortaya çıkardı.

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Görüntü yönetmeni Muhammed Kösen'den muhteşem perseid meteor yağmuru çekimleri. Erzincanlı görüntü yönetmeni gece karanlığında gökyüzünün muhteşem bir şölenine tanıklık etti. 24 Ağustosa kadar devam edecek perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniği ile Muhammed Kösen tarafından kaydedildi. Bu özel anı ölümsüzleştirmek için, Erzincan'ın farklı bölgelerinde gece boyunca çekimler yapıldı. Mercan Deresi, Kemah ilçesine bağlı Ardos Gölü, Karasu Nehri ve Yücebelen köyü Amucak yaylası bu çekimlere ev sahipliği yaptı.

Uzun pozlama tekniğiyle görsel şölen Muhammed Kösen, perseid meteor yağmuru'nu 1.8 diyafram, 10 saniye ve 15 saniye aralığında uzun pozlama tekniğiyle çekti. Bu teknik, gökyüzündeki her bir meteorun ardında ışık çizgileri bırakarak büyüleyici bir görüntü elde edilmesini sağladı. Ayrıca, çekim sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıkları da kadraja dahil oldu. Uçakların oluşturduğu çizgiler, meteor yağmuru ile birlikte gökyüzünde etkileyici bir kompozisyon yarattı. Perseid meteor yağmuru, her yıl Ağustos aylarında meydana gelen ve gece gökyüzünü adeta ışıkla süsleyen bir doğa olayıdır. Muhammed Kösen'in çekimleri, bu olayın ne denli etkileyici olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzincan'da farklı mekanlar, ayrı görsel zenginlik Erzincan'ın farklı noktalarında gerçekleşen çekimler, şehrin doğal güzelliklerini de gözler önüne serdi. Mercan Deresi'nin serin suları, Ardos Gölü'nün huzur veren manzarası ve Amucak Yaylası'nın yüksek rakımı, Kösen'in çekimlerine ayrı bir zenginlik kattı. Perseid meteor yağmuru'nun bu eşsiz güzelliklerle buluşması, adeta bir görsel şölen oluşturdu.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?
Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kopan parçaların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan bir doğa olayıdır. Bu meteor yağmuru, özellikle Kuzey Yarımküre'deki gözlemciler için yılın en heyecan verici gökyüzü olaylarından biridir. Ağustos ayında zirveye ulaşan Perseid Meteor Yağmuru, saatte 60 ila 100 meteorun atmosfere girmesiyle gece gökyüzünde muhteşem bir ışık gösterisi oluşturur.

Çekimlerde Kullanılan Ekipmanlar ve Teknik Bilgiler Muhammed Kösen'in bu çekimlerde kullandığı ekipmanlar, yüksek kaliteli görüntülerin elde edilmesinde büyük rol oynadı. 1.2 diyafram açıklığı, 10 ve 20 saniye aralığında uzun pozlama süreleri ile çekilen bu fotoğraflar, gece gökyüzünün her bir detayını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca, Muhammed Kösen'in profesyonel tecrübesi ve sanatsal bakış açısı da bu görüntülerin etkileyiciliğini artıran faktörler arasında yer alıyor. Gökyüzünden geçen uçakların ışık izleriyle birleşen meteor yağmuru, ortaya büyüleyici bir tablo çıkardı.

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