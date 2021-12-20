Pet şişelere doldurulmuş halde buldular! 1 kişi gözaltına alındı

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İstanbul’da bir “Sahte İçki” operasyonu daha düzenlendi. 28 pet şişe içerisinde 36.3 litre sahte içki ele geçirildi.
İstanbul Polisi; yaklaşan yılbaşı öncesi "Sahte İçki" ölümlerinin artmasıyla başlayan operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Büyükçekmece Kamil Oba Mahallesi'ndeki bir adreste sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını tespit eden İstanbul Polisi söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 5'er litrelik 5 adet pet şişe içerisinde toplam 25 litre etil alkol, 0,5 litrelik 12 adet pet şişe içerisinde 5,8 litre sahte rakı, sıvı 0,5 litrelik 11 adet pet şişe içerisinde 5,5 litre sahte viski ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.