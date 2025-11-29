Video Yaşam Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video
29.11.2025 | 09:44

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Ambarlı Gümrük Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit rejimi hükümleri çerçevesinde, Ambarlı Gümrük Sahası'na gelen bir tır aracı takibe alındı. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, Ambarlı Gümrük Limanı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda, yalıtım malzemeleri arasına gizlenmiş halde, toplam 394 bin 117 paket sigara ele geçirdiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 94 milyon lira olduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında tespit edilen kaçak eşyanın yabancı bandrollü olduğu belirlendi. Yakalaması gerçekleştirilen kaçak eşyanın imha edildiği belirtilirken, Gümrükler Muhafaza ekipleri, toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden kaçakçılık faaliyetleriyle mücadeleyi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz denetim kapasitesiyle kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

KAÇAK SİGARA VERGİ KAYBINA YOL AÇIYOR
Kaçak sigara ticaretinin; kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, olayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

