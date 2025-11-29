Piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı | Video
29.11.2025 | 09:44
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce Ambarlı Gümrük Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 94 milyon lira olan 394 bin 117 paket kaçak sigara ele geçirildiği açıklandı.
KAÇAK SİGARA VERGİ KAYBINA YOL AÇIYOR
Kaçak sigara ticaretinin; kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğü, vergi kaybına yol açtığı, organize suç gruplarına finansman sağladığı, toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, olayla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
