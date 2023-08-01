Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! Polislik başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte PMYO başvuru ekranı... | Video
Polislik başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? sorusunun cevabı merak ediliyor. Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alınacak. Bu yıl PMYO alımında, adaylarda YKS TYT puan türü göz önünde bulundurulacak ve ham taban 250 puan ve üzerinde puan almış olma şartı aranıyor. Peki 2023 PMYO başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte PMYO polis alımı başvuru ekranı....
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