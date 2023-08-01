Video Yaşam Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! Polislik başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte PMYO başvuru ekranı... | Video
Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! Polislik başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte PMYO başvuru ekranı... | Video

Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! Polislik başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte PMYO başvuru ekranı... | Video

01.08.2023 | 14:05

Polislik başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? sorusunun cevabı merak ediliyor. Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alınacak. Bu yıl PMYO alımında, adaylarda YKS TYT puan türü göz önünde bulundurulacak ve ham taban 250 puan ve üzerinde puan almış olma şartı aranıyor. Peki 2023 PMYO başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte PMYO polis alımı başvuru ekranı....

VİDEO DEVAM EDİYOR
PMYO BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nakliyeci oyununu polis bozdu, 3 organizatör tutuklandı | Video 00:48
Nakliyeci oyununu polis bozdu, 3 organizatör tutuklandı | Video 01.08.2023 | 15:20
Tuzla’da drift kamerada! Taksiye çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 01:17
Tuzla’da drift kamerada! Taksiye çarpmaktan kıl payı kurtuldu | Video 01.08.2023 | 14:45
İzmir’de yolcu gemisinin kıyıya çarpma anı kamerada | Video 00:23
İzmir'de yolcu gemisinin kıyıya çarpma anı kamerada | Video 01.08.2023 | 14:45
Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! Polislik başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte PMYO başvuru ekranı... | Video 02:58
Polis Akademisi 2 bin 500 öğrenci alacak! Polislik başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte PMYO başvuru ekranı... | Video 01.08.2023 | 14:05
ATV ve motosikletle drift yapan 6 sürücüye 122 bin lira ceza | Video 00:28
ATV ve motosikletle drift yapan 6 sürücüye 122 bin lira ceza | Video 01.08.2023 | 12:08
Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit | Video 00:33
Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit | Video 01.08.2023 | 13:21
119 kilo uyuşturucuyla TEM’de polisi peşine takan zanlılar, adliyeye sevk edildi | Video 03:31
119 kilo uyuşturucuyla TEM’de polisi peşine takan zanlılar, adliyeye sevk edildi | Video 01.08.2023 | 13:48
Arkadaşları ile çay içerken yorgun mermi isabet etti | Video 04:33
Arkadaşları ile çay içerken yorgun mermi isabet etti | Video 01.08.2023 | 13:01
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı | Video 01:37
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 38 gözaltı | Video 01.08.2023 | 10:36
Esenyurt’taki kanlı baskının zanlıları sorguda | Video 02:16
Esenyurt'taki kanlı baskının zanlıları sorguda | Video 01.08.2023 | 13:19
Arkadaşları ile çay içerken yorgun mermi isabet etti! O anlar kamerada | Video 04:33
Arkadaşları ile çay içerken yorgun mermi isabet etti! O anlar kamerada | Video 01.08.2023 | 12:56
Kuaförü IBAN’a para atacağım diyerek dolandırdı | Video 04:35
Kuaförü "IBAN'a para atacağım" diyerek dolandırdı | Video 01.08.2023 | 12:18
Kazada yaralandı, sağlıkçılara ‘Ben öldüm mü’ diye sordu | Video 01:37
Kazada yaralandı, sağlıkçılara ‘Ben öldüm mü’ diye sordu | Video 01.08.2023 | 13:02
Ataşehir’de İETT otobüsünde akbil tartışması kamerada | Video 02:43
Ataşehir’de İETT otobüsünde akbil tartışması kamerada | Video 01.08.2023 | 12:33
İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu | Video 03:47
İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon lira değerinde kaçakçılık operasyonu | Video 01.08.2023 | 12:33
Kütahya’da uyuşturucudan yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Video 01:22
Kütahya’da uyuşturucudan yakalanan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı | Video 01.08.2023 | 12:02
Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür | Video 00:11
Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür | Video 01.08.2023 | 11:20
Şanlıurfa’da zırhlı araç devrildi: Yaralanan polisler hastaneye sevk edildi | Video 01:13
Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: Yaralanan polisler hastaneye sevk edildi | Video 01.08.2023 | 11:19
Havadan ve karadan 25 kişilik ekiple aranan köpek 88 saat sonra bulundu | Video 06:37
Havadan ve karadan 25 kişilik ekiple aranan köpek 88 saat sonra bulundu | Video 01.08.2023 | 11:08
Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video 00:44
Trafikteki yol verme kavgası kamerada | Video 01.08.2023 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA