Video Yaşam Polis, damacanalarda litrelerce sahte alkol ele geçirdi | Video
Polis, damacanalarda litrelerce sahte alkol ele geçirdi | Video

Polis, damacanalarda litrelerce sahte alkol ele geçirdi | Video

15.02.2025 | 11:04

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda damacanaların içerisinde litrelerce kaçak alkol ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kdz. Ereğli ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 1 ruhsatsız tabanca, 45 litre etil alkol, 15 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti, 11 litre el yapımı alkol, 1 adet alkol yapım aparatı ele geçirildi.

M.L.E. isimli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında bir araçta uyuşturucu madde kullanıldığı ve ruhsatsız tabanca bulundurulduğunu tespit etti. Yapılan aramada 6 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı,
1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 9mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, halkın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 00:41
Şanlıurfa'da silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 15.02.2025 | 11:16
Önce hırsızlık yapıp sonra işyerini sahibi öldüren zanlı tutuklandı | Video 02:36
Önce hırsızlık yapıp sonra işyerini sahibi öldüren zanlı tutuklandı | Video 15.02.2025 | 11:16
Buzlanan yoldan çıkarak dereye uçan otomobilde can pazarı! Kurtarma anları kamerada | Video 04:22
Buzlanan yoldan çıkarak dereye uçan otomobilde can pazarı! Kurtarma anları kamerada | Video 15.02.2025 | 11:11
Mardin’de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi | Video 01:24
Mardin'de bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi | Video 15.02.2025 | 11:04
Polis, damacanalarda litrelerce sahte alkol ele geçirdi | Video 01:12
Polis, damacanalarda litrelerce sahte alkol ele geçirdi | Video 15.02.2025 | 11:04
Samsun’da feci kaza! Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:26
Samsun'da feci kaza! Hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.02.2025 | 11:02
Meke Gölü’nde kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara böyle görüntülendi | Video 02:22
Meke Gölü'nde kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara böyle görüntülendi | Video 15.02.2025 | 10:57
Şişli’de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı! İçeride bir kişi baygın halde bulundu | Video 02:19
Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı! İçeride bir kişi baygın halde bulundu | Video 15.02.2025 | 10:18
Arnavutköy’de bir şahıs sahte dolarla alışveriş yapıp para üstü aldı: O anlar kamerada | Video 05:21
Arnavutköy'de bir şahıs sahte dolarla alışveriş yapıp para üstü aldı: O anlar kamerada | Video 15.02.2025 | 10:05
Aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti, önündeki 3 otomobile çarparak durabildi | Video 01:19
Aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti, önündeki 3 otomobile çarparak durabildi | Video 15.02.2025 | 09:47
Başıboş sokak köpekleri, tavuğu telef etti: O anlar kamerada | Video 02:03
Başıboş sokak köpekleri, tavuğu telef etti: O anlar kamerada | Video 15.02.2025 | 09:47
Türk Hava Kuvvetleri’nin 88 yıllık delikanlısı 07:14
Türk Hava Kuvvetleri'nin 88 yıllık delikanlısı 15.02.2025 | 08:00
Vatandaşı zorla alıkoyarak gasp eden 8 zanlıdan 2’si tutuklandı | Video 00:26
Vatandaşı zorla alıkoyarak gasp eden 8 zanlıdan 2'si tutuklandı | Video 14.02.2025 | 16:37
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon lira dolandıran şüphelileri polis yakalandı | Video 00:28
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon lira dolandıran şüphelileri polis yakalandı | Video 14.02.2025 | 15:53
Şırnak’ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 00:54
Şırnak'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 14.02.2025 | 15:52
12 yaşındaki çocuk çiğnediği sakızdan hayatını kaybetti | Video 01:01
12 yaşındaki çocuk çiğnediği sakızdan hayatını kaybetti | Video 14.02.2025 | 14:40
Yaşının 3 buçuk katı suç kaydı olan şahıs yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 01:04
Yaşının 3 buçuk katı suç kaydı olan şahıs yakalandı! Hırsızlık anları kamerada | Video 14.02.2025 | 14:29
Çekici ile minibüs böyle çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 00:10
Çekici ile minibüs böyle çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 14.02.2025 | 14:05
5 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün otogardan çıkış anları ortaya çıktı 03:56
5 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün otogardan çıkış anları ortaya çıktı 14.02.2025 | 12:55
Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı | Video 08:05
Müge Anlı’da bir üfürükçünün daha maskesi düştü! Gazmalı Rahman tutuklandı | Video 14.02.2025 | 12:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA