Video Yaşam Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor: 5 tutuklama | Video
Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor: 5 tutuklama | Video

Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor: 5 tutuklama | Video

12.02.2024 | 16:15

Elazığ’da bir yıl içerisinde iş yerine 2’si silahlı 4 kez saldırı düzenleyen şahıslar ile kıraathaneye düzenledikleri silahlı saldırıda iki kişiyi yaralayan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Olay, bir hafta önce gece saatlerinde Yeni Mahalle Bölge Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen 2 kişi, emekli astsubay Savaş Özer'e ait ikinci el eşya dükkanına pompalı tüfek ile ateş ederken aynı iş yerinin bir yıl içerisinde 4 kez saldırıya uğradığı öğrenildi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Yeni Mahalle üzerinde faaliyet gösteren 3 iş yerinde meydana gelen 'Ateşli Silahla Mala Zarar Verme' olayında 4 şüpheli yakalandı. Yine aynı gece Rızaiye Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir kıraathaneye saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaralayan 2 şüpheli de yakalandı. 6 şüphelinin yapılan üst ve ikamet aramalarında birer adet ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek, tüfeğe ait 8 adet kartuş ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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