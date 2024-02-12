Polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor: 5 tutuklama | Video
Elazığ’da bir yıl içerisinde iş yerine 2’si silahlı 4 kez saldırı düzenleyen şahıslar ile kıraathaneye düzenledikleri silahlı saldırıda iki kişiyi yaralayan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Gözaltına alınan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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