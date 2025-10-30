Video Yaşam Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video
Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video

30.10.2025 | 06:16

Aksaray’da ışıklarda duran araca arkadan çarpan alkollü sürücü ve yakınları sürücüden kimlik isteyen trafik polislerine saldırdı. Yumruklu saldırı anları anbean kameraya yansırken, polis memurları şahısları kısa sürede etkisiz böyle etkisiz hale getirdi.

Olay, Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 ACL 398 plakalı hafif ticari aracın direksiyonuna geçen Serkan S., kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Ü.Ö. (30) idaresindeki 40 DL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazadan hemen sonra alkollü sürücü ve 2 yakını araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarı alan trafik ekipleri kaza mahalline gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından araçlar çekici marifeti ile yoldan alınırken olay yerine gelen ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) kameralarından sürücü olduğu belirlenen şahıs aracın parçalarını toplamaya başladı. Bu sırada trafik polisleri sürücüden kimlik istedi. Kimliğini vermek istemeyen alkollü sürücü o an polis ekiplerinden kaçmak istedi. Polis memurunun kolundan tutmasıyla kaçamayan sürücü "Beni bırak" diye polise direndi. Bu sırada elinde telefonla sürücünün yanına gelen ve sürücünün yakını olduğu belirlenen Sait S. isimli şahıs, "Aksaray Belediye Başkanını arıyorum" diye polis memurlarına seslendi. Ardından polis memurlarına, "Sus lan" diye bağıran Sait S., "Ne yetkin var kimliği almaya" dedi. Polislere kimlik vermeyen şahıslar kimlik ibrazı için polis merkezine götürülmek istendi. Polis aracına götürülürken sürücünün diğer yakını olan Rahmi S. de olaya müdahil olarak polis memurlarına direndi. Polis memurları sürücüyü araca bindirmeye çalışırken alkollü sürücünün gözaltına alınmak istememesi ve memura küfretmesi sonucu polis zor kullanarak gözaltına almaya çalıştı. Bunun üzerine Sait S. ve Rahmi S. sürücünün gözaltına alınmasını engellemek için polis memurlarına yumrukla saldırdı. Yaşanan tüm gergin anlar anbean kameralara yansırken, şahıslar ekiplerce kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ters kelepçe yapılarak polis aracına bindirilen şahıslar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
