Polise bağırdılar, küfredip yumrukla saldırdılar | Video
30.10.2025 | 06:16
Aksaray’da ışıklarda duran araca arkadan çarpan alkollü sürücü ve yakınları sürücüden kimlik isteyen trafik polislerine saldırdı. Yumruklu saldırı anları anbean kameraya yansırken, polis memurları şahısları kısa sürede etkisiz böyle etkisiz hale getirdi.
