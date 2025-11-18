Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 12:12 Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.Şüpheli kısa sürede polis tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. S.T. tarafından bir işyerine pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yapılan çalışmaların ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen S.T., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.