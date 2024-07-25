Pompalı tüfekle yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde esnafın, tartıştığı şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurulmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, esnafın can havliyle koştuğu ve bir süre sonra yere yığıldığı anlar yer aldı.
Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Mahmut Ç'nin can havliyle koştuğu, bir süre sonra yarasına bakarak yere yığıldığı ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı. Mahmut Ç. koştuğu sırada şüphelinin ateş ettiği ve merminin yol kenarındaki merdivene isabet ettiği görüldü. Öte yandan, pompalı tüfekten çıkan kurşunların merdiven dışında, çevredeki bir esnafın dükkanının camına isabet ettiği de öğrenildi.
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