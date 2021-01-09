Video Yaşam Rize'de dehşet anları! Yarı çıplak halde bagajdan çıkarıp yola atarken yakalandılar | Video

Rize'de dehşet anları! Yarı çıplak halde bagajdan çıkarıp yola atarken yakalandılar | Video

Rize'de dehşet anları! Yarı çıplak halde bagajdan çıkarıp yola atarken yakalandılar | Video
09.01.2021 | 13:28

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Rize'nin İyidere ilçesinde 3 kişi, husumetli oldukları İlker Kavalcı'yı (44) ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Kavalcı'yı yarı çıplak, kanlar içinde otomobilin bagajına koyup ilçe merkezine getirerek yola bırakan şüpheliler, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Kavalcı, para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.'nun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü. Şüpheliler ardından Kavalcı'yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi. Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip dışarı attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.


Polis ekipleri, kanlar içindeki İlker Kavalcı için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavalcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.


Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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