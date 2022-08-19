"Röportaj Adam" Mahsun Karaca'nın "İllegal Hayatlar" filmindeki mitinge, polis baskını | Video

Adana’da sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca’nın başrolünü üstlendiği “İllegal Hayatlar” filminin çekimi sırasında yapılan miting polis baskınına uğradı. Alana gelen polis, izinsiz miting yapıldığını söyleyip sonlandırılmasını istedi. Ancak film çekildiğini ve valilikten izin alındığını öğrenen polis, ekibe başarı dileyip setten ayrıldı.

Sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak ünlenen gerçek haberler üzerine çekimler yapıp komik bir şekilde halka sunan Mahsun Karaca yine yapılan haberlerden esinlenerek "İllegal Hayatlar" isimli sinema filmi çekmeye karar verdi. Karaca'nın filmi, Adana'da kumar oynatmak için kurulan bir siyasi parti liderinin başından geçen olayları konu alıyor. Karaca bu filmin çekimleri için İstasyon Meydanına geldi. Çekimlerde Karaca, Liberal Muhafazakar Komünist Parti Genel Başkanı olarak halka sesleniyor halkta Karaca lehine sloganlar atıyordu. Polis izinsiz miting yapıldığını zannederek sete geldi. Polis film setine izinsiz miting yapıldığını söyleyip sonlandırmalarını söyledi. Set ekibi ise miting yapmadıklarını film çektiklerini, sahne gereği genel başkanın halka hitap ettiğini söyledi. Polis bunun üzerine film çekimi için izinleri olup olmadığını kontrol etti. Valilikten izin aldığını gören polis ekibe başarılar dileyerek setten ayrıldı.

Mahsun Karaca, filmin Adana'da 260 kez operasyon yapılan bir siyasi partiden esinlenerek çekildiğini ve bir eleştiri filmi olduğunu söyledi. Filmde rol alan Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman ise sanatın ve sanatçının eleştirmek için var olduğunu bu filmin de yaşanan olaylara eleştirel bir bakış açısıyla baktığını söyledi.