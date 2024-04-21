Safranbolu'da tekme tokat kavga anı kamerada | Video
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir grup tekne tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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