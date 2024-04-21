Safranbolu'da tekme tokat kavga anı kamerada | Video 21.04.2024 | 08:40 Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir grup tekne tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Safranbolu ilçesi Kıran Elif Sokak'ta bir grup arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. 4-5 kişilik grup bir kişiye saldırırken, yere düşen şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınan kavga bir süre sonra diğer şahısların araya girmesiyle sona erdi. Şahıslar daha sonra bölgeden ayrıldı.