Sahte ilanlar ile 100'den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video

20.08.2025 | 10:03

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ilanlar ile 30 ilden 100'den fazla mağduru yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 18 şüpheli, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Asayiş Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, suç örgütü çerçevesinde sosyal medyada sahte ilanlar vererek 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edilen 18 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Ekiplerce, şüphelilerin sosyal medya üzerinden tarım aleti almak isteyen 30 ilden 100'den fazla mağduru yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları ve elde ettikleri geliri kripto para hesaplarına aktardıkları belirlendi. Bunun üzerine Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile satılamaz şerhi konuldu. Ayrıca 90 adet sentetik ecza hapı, 72 bin TL nakit para, 22 adet cep telefonu ve 31 adet SIM kart (yaşa dışı olarak açılan ve açık olarak satılan) ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5 şahıs tutuklanırken, 8 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandığı ve 5 şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
