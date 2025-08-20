Sahte ilanlar ile 100'den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ilanlar ile 30 ilden 100'den fazla mağduru yaklaşık 10 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 18 şüpheli, 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 otomobile satılamaz şerhi konuldu. Ayrıca 90 adet sentetik ecza hapı, 72 bin TL nakit para, 22 adet cep telefonu ve 31 adet SIM kart (yaşa dışı olarak açılan ve açık olarak satılan) ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5 şahıs tutuklanırken, 8 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandığı ve 5 şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
00:29
Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video 20.08.2025 | 09:44
01:30
02:21
Van'da tarihi camide turistlerin uygunsuz giyim tartışması sürüyor | Video 20.08.2025 | 09:17
01:21
Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 20.08.2025 | 09:01
00:38
Yüksekova'nın Dağlıca köyünde orman yangını | Video 20.08.2025 | 08:22
02:26
Büyükçekmece’de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 20.08.2025 | 08:22
00:20
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı! 19.08.2025 | 23:51
02:58
00:33
Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı 19.08.2025 | 22:01
05:27
Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü 19.08.2025 | 21:15
00:46
03:57
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi | Video 19.08.2025 | 15:51
00:48
Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video 19.08.2025 | 15:04
01:10
Müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar | Video 19.08.2025 | 14:58
03:57
01:10
03:35
00:29
00:54
Karabük'te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 19.08.2025 | 13:42