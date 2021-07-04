Video Yaşam Sakarya'da dikkatsizliğin neden olduğu kazalar kamerada

Sakarya'da dikkatsizliğin neden olduğu kazalar kamerada

Sakarya'da dikkatsizliğin neden olduğu kazalar kamerada
04.07.2021 | 11:16

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Sakarya’da Haziran ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.

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Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Haziran ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. Haziran ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Görüntülerde, Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarına doğru seyir halinde olan otomobil ile Bağlar Caddesi istikametinden Serdivan Caddesine doğru ilerlemekte olan otomobilin çarpışması yer aldı. İkinci görüntüde ise; Serdivan ilçesi Aralık Caddesi üzerinde seyir halinde olan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direği ile yön tabelasına çarparak durabildi. Diğer bir görüntüde de, sürücünün hızla indiği aracına geri dönüp bindiği ve aniden yola çıktığı anda panelvan bir araç ile çarpıştığı anlar görüldü.

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