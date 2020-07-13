Video Yaşam Sakarya'da Karasu'da korkutan hortum kamerada | Video

Sakarya'da Karasu'da korkutan hortum kamerada | Video

Sakarya'da Karasu'da korkutan hortum kamerada | Video
13.07.2020 | 15:32

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan kısa süreli hortum vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Sakarya Karasu'da sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Kısa süreli oluşan hortum bölgede bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sahile uzak bir bölgede denizin ortasında oluşan hortum, çevreye zarar vermeyerek kısa sürede etkisini yitirdi.

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