Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video
Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen özel harekat polislerinin destek verdiği eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video 24.04.2024 | 15:13
06:34
01:46
Spordan Sorumlu Eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan acı haber! | Video 24.04.2024 | 15:35
01:52
4 öğrencinin okuduğu okulda 23 Nisan kutlaması | Video 24.04.2024 | 15:10
00:41
Eşine kızdı yol ortasında aracını ateşe verdi | Video 24.04.2024 | 15:10
00:55
Konya'da on binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama | Video 24.04.2024 | 14:33
08:51
00:39
Kars’ta silah ve tarihi eser kaçakçılarına operasyon | Video 24.04.2024 | 13:46
00:49
06:13
Bayrampaşa'da ayak ezme cinayeti | Video 24.04.2024 | 12:42
02:08
Esenyurt’ta kaza sonrasında ortalık boks ringine döndü | Video 24.04.2024 | 12:38
02:12
04:21
01:44
03:48
Ekipler Korhan Berzeg’e ait yeni bulguların peşine düştü | Video 24.04.2024 | 11:16
05:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 24 Nisan 2024 Çarşamba atv izle! | Video 24.04.2024 | 11:11
00:54
İstanbul’da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu: 20 Kişi yakalandı | Video 24.04.2024 | 11:13
00:45
Karısıyla birlikte yakaladığı şahsı bıçaklayan koca tutuklandı | Video 24.04.2024 | 11:05
00:28
Bozüyük’te süt yüklü tanker ile tır çarpıştı: 3 yaralı | Video 24.04.2024 | 09:49
03:35
Flamingolar kuluçka öncesi eşleşme için Mamasın Barajı'nda | Video 24.04.2024 | 10:32