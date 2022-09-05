Video Yaşam Samsun’da sağanak yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video
Samsun’da sağanak yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video

Samsun’da sağanak yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video

05.09.2022 | 17:58

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Samsun'da etkili olan şiddetli yağış sebebiyle bazı noktalarda ana arterler göle döndü.

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