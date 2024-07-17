Sanal bahis şebekesine darbe... 8 tutuklama!
Konya polisi, sosyal medya hesaplarında oluşturdukları sanal bahis sitelerinde yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları milyonlarca lira dolandıran şebekenin peşine düştü. Konya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8’i tutuklandı. Şüphelilerin paranın izini kaybettirmek için 8 milyon TL’den fazla parayı kripto hesaplara aktardığı belirlendi.
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