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Sancaktepe'de pompacı gence öldüresiye

Sancaktepe'de pompacı gence öldüresiye "taşıt tanıma" dayağı | Video

05.12.2023 | 12:12

Sancaktepe'de aracıyla Petrol Ofisi'ne ait akaryakıt istasyonuna gelen bir kişi, ‘Taşıt tanıma sistemi' ile benzin almak isterken, plaka ile bu sisteme uyumlu olmadığını söyleyen istasyon çalışanı, müşterinin iki arkadaşı tarafından dakikalarca darbedildi. Diğer çalışanların zorlukla elinden aldıkları talihsiz çalışan canını zor kurtardı. Yaşananlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda önceki gün 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, 'Taşıt tanıma sistemi' ile aracına benzin almak için istasyona geldi. Abdülkadir Ramazanoğlu isimli çalışan ise, plaka ile bu sistemin uyumlu olmadığını ve yakıt veremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Ardından müşteri aracını kenara park ederek telefonla iki arkadaşını akaryakıt istasyonuna çağırdı.

POMPACI GENCİ YERE YATIRIP DÖVDÜLER
Olay yerine gelen ikili her yerde çalışanı aramaya başladı. İkilinin, Abdülkadir Ramazanoğlu'nu bulmasıyla birlikte ortalık bir anda boks ringine döndü. Çalışanı odaya doğru götüren ikili, bir anda talihsiz kişiyi yumruklamaya başladı. Kendisini savunmak için yere kapanan çalışanı, diğer iş arkadaşları güçlükle kurtarmayı başardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"HUNHARCA DARBETMEYE BAŞLADILAR"
Olay hakkında konuşan Abdülkadir Ramazanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sancaktepe'de bulunan bir benzin istasyonunda çalışmaktayım. Saat 20.00 sıralarında yakıt almaya gelen bir müşterinin plakasının 'Taşıt tanıma sistemi' ile uyuşmamasından dolayı prosedür gereği yakıt veremeyeceğimi söyledim. O da, 'Sen misin yakıt vermeyen? Patronu arayacağım, o zaman yakıt vereceksin' dedi. Müşteri patronu aramayı denedi ancak ulaşamadı. Sonrasında şefimizden bir şekilde onay alarak yakıtını aldı ve istasyonun bir noktasına aracını park etti. Biraz bekleyip telefonla konuştuktan sonra yanına 35 yaşlarında iki kişi geldi. Yeni gelen iki kişi beni aramaya başladı. Ben de durumdan şüphelendiğim için pompa odasından çıkmamaya karar verdim. Gittiklerini zannederek dışarıya çıktığımda araçla yanıma yaklaşarak bana ismimi sordular. Araçtan inerek hızlı bir şekilde üzerime yürüdüler. 'Mekan mı basmaya geldiniz?' sözüm üzerine beni pompa odasına geri ittiler. Ardından hunharca darbetmeye başladılar. Ben bir an önce adaletin sağlanmasını istiyorum."

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