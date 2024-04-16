Video Yaşam Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı | Video
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı | Video

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı | Video

16.04.2024 | 16:31

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Siverek ilçesine bağlı kırsal Gerçek Mahallesi yakınlarda meydana geldi. Haçım Karaca idaresindeki otomobil ile Abdullah Aslantaş yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Haçım Karaca ile Baran Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Abdullah Aslantaş, Medeni Aslantaş, Emrah Aslantaş, Ümran Aslantaş, Bilal Özdemir ile Recep Yıldız bölgeye sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bir süre yolu trafiğe kapattı. Yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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