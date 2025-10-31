Şanlıurfa’da kaza sonrası kavga kameraya böyle yansıdı | Video 31.10.2025 | 14:47 Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaralandı, kaza sonrası çocuğun yakınları ile sürücünün kavgası kameraya yansıdı. 2 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik Merkez Mahallesi'nde belediye binası önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki bir motosiklet, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından çocuğun yakınları ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya polis ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Kavgaya karışan 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.