Şanlıurfa'da kucağında çocuğuyla dayak yiyen kadından suç duyurusu | Video

Şanlıurfa'da, aynı apartmanda oturduğu komşularıyla aralarında çöp atma meselesi yüzünden çıkan kavgada, kucağında çocuğu A.M.Ç. ile dövülen, 3 çocuk annesi Rukiye Çapar, hastaneye giderek, darp raporu aldı ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hem oğlunun hem de kendisinin darbedildiğini belirten Çapar, komşularının cezalandırılmasını isteyerek, "Can güvenliğimiz yok, 7 kişi birden saldırdı. Beni aralarına alıp darbettiler. Tekme, tokat ve taşlarla darbedip, ölüme terk ettiler. Komşularıma da beni öldüreceklerini söylemişler. Komşularımdan biri boğazımı sıktı diğeri de bıçağı getirdi 'Öldürün bunu' dedi. Böyle bir vicdansızlık görmedim. Hastaneye gittim ve darp raporlarıyla birlikte suç duyurusunda bulundum. Bana ve oğluma bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.