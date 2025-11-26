Video Yaşam Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video

Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video

26.11.2025 | 10:43

Hatay’da işçiler arasında çıkan kavgada şantiyenin savaş alanına döndüğü anlar kameraya yansıdı. Kavga, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son buldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan şantiyede yaşandı. Şantiyede çalışan iki farklı grup arasında anlaşmazlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İşçiler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndüğü anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde; tekmelerin ve yumrukların havada uçtuğu ve diğer işçilerin kavgayı ayırmaya çalışıldığı anlar görüldü. İşçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İşçiler arasında bir süre devam eden kavga, polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla ve diğer işçilerin araya girmesiyle son buldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 01:28
Şantiyede ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Polisin havaya ateş açmasıyla son buldu | Video 26.11.2025 | 10:43
Temassız kartla ödeme yapacağız diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 05:47
"Temassız kartla ödeme yapacağız" diyerek çaldılar! Markette pes dedirten dolandırıcılık anları kamerada | Video 26.11.2025 | 10:08
Mardin’de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 06:44
Mardin'de 3 kişilik aileyi kim, neden öldürdü? Kimsenin silah sesi duymadığı sır ölüm araştırılıyor! | Video 26.11.2025 | 09:20
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul’a kar ne zaman yağacak? | Video 06:27
Hafta sonu yağış var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? | Video 26.11.2025 | 09:06
Sahte ilan ile vurgun! Hesaplarında 1 milyar 175 milyon liralık işlem tespit edildi | Video 00:49
Sahte ilan ile vurgun! Hesaplarında 1 milyar 175 milyon liralık işlem tespit edildi | Video 26.11.2025 | 08:51
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, Çirkin çıkmışım dedi | Video 02:00
Kaza sonrası 3.79 promil alkollü çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü, "Çirkin çıkmışım" dedi | Video 26.11.2025 | 08:50
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 12:01
İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze’deki zulümü anlattı | Video 26.11.2025 | 08:50
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 00:24
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 26.11.2025 | 08:49
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 00:30
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 26.11.2025 | 08:42
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu | Video 00:43
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: "Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu" | Video 25.11.2025 | 16:54
Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama! Yaralılar var | Video 09:37
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Yaralılar var | Video 25.11.2025 | 16:30
Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama; yaralılar var | Video 01:57
Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama; yaralılar var | Video 25.11.2025 | 15:56
‘Hayalet gönderi’yle uyuşturucu sevkiyatı yapan ’kargo’ şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 00:36
‘Hayalet gönderi’yle uyuşturucu sevkiyatı yapan 'kargo' şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 25.11.2025 | 15:24
Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video 01:08
Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video 25.11.2025 | 15:17
Takside karısını öldüren katil koca böyle gözaltına alındı | Video 00:34
Takside karısını öldüren katil koca böyle gözaltına alındı | Video 25.11.2025 | 15:13
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten pes dedirten ifade: Pişman değilim | Video 02:47
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten "pes" dedirten ifade: "Pişman değilim" | Video 25.11.2025 | 14:34
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 02:40
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 25.11.2025 | 13:22
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 07:42
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 25.11.2025 | 13:22
Batman’da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector’a yakalandı | Video 01:17
Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY