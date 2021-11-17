Video Yaşam Sapık ifşacılardan 9'u tutuklandı | Video
Sapık ifşacılardan 9'u tutuklandı | Video

Sapık ifşacılardan 9'u tutuklandı | Video

17.11.2021 | 10:06

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"İfşa" adını verdikleri sözde sohbet grupları üzerinden çocukların görüntülerini paylaşan ve çocukları istismar ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Ürünleri Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak, Depolamak, Bulundurmak ve Kullanmak" suçları kapsamında İstanbul merkezli dokuz ilde 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin bir akıllı telefon uygulaması üzerinden "İfşa ve Sohbet" ile "Deep Web İfşa" isimli gruplarda çocukların cinsel istismarı içerikli fotoğraf, video ve görüntülerini dağıttıkları ve söz konusu görüntülerin para karşılığında satıldığı belirlendi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları başta olmak üzere çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Biri 18 yaşından küçük diğer yedi şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

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