'Saraçlar' çetesi çökertildi: Tüm şüpheliler tutuklandı | Video
08.11.2025 | 10:08
İzmir'de 'Saraçlar' adlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin tamamı tutuklandı.
MASAK tarafından yapılan mali incelemede, örgüt lideri ve üyelerine ait banka hesaplarında 1 milyar 800 milyon TL tutarında para hareketi tespit edildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu. El konulanlar arasında 4 adet zırhlı araç, Torbalı ilçesinde 17 dönümlük çiftlik, 9 konut ve 1 arsa bulunuyor. El konulan malların toplam değerinin 91 milyon TL olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 23 şüpheli, işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
