Şarampole uçan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00 Çorum’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Cemilbey - Ortaköy Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.B. ile B.K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Hurdaya dönen araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.