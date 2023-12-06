Şarampole uçan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video
Çorum’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Hurdaya dönen araç çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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